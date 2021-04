Kjempehopp i ratene – høyeste nivå på over 10 år

Onsdag er det kraftig oppgang for ratene i tørrlastfarten. Baltic Dry-indeksen er opp hele 9,6 prosent til 2.710 poeng, ifølge TDN Direkt. Tirsdag ble indeksen rapportert opp 1,6 prosent til 2.472 poeng.

Indeksen, som dekker ratene for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, er dermed oppe på sitt høyeste nivå siden oktober 2010.



Det setter fart på tørrlastaksjer som John Fredriksens Golden Ocean Group og Tor Olav Trøims 2020 Bulkers onsdag. Sistnevnte løftes dessuten av høyere kursmål hos DNB-analytiker.

Clarksons Platou-analytiker Ingeborg Almås har overfor Finansavisen pekt på at sterkere global økonomi og stimulipakker er med på drive opp etterspørselen etter stål, noe som igjen øker behovet for jernmalm. Hun mener det er gode muligheter for at ratene skal gå ytterligere i været.

Capesize til himmels

Capesize-segmentet ser en oppgang på hele 16,2 prosent onsdag. Her ligger gjennomsnittlig dagrate nå på 33.290 dollar, opp fra 28.652 dollar tirsdag. Det er ikke lenge siden ratene var nede på rundt 12.000 dollar. Forrige gang de var over 30.000 dollar var i oktober i fjor.

Panamax-segmentet ser et løft på nye 5,5 prosent, etter rundt 5 prosents oppgang også tirsdag. Nå oppgis gjennomsnittlig dagrate til 22.870 dollar.

Handysize-segmentet har en oppgang på 1,9 prosent. I snitt er dagraten her nå på 16.804 dollar.

Innen supramax er det oppgang på 2,7 prosent. Gjennomsnittlig dagrate ligger på 21.751 dollar.

Baltic Dry-indeksens all-time high er forøvrig fra 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da indeksen var nede i 290 poeng.