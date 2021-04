Euronav bestilt to VLCC-nybygg – opsjon på tre

Euronav har inngått en avtale med Hyundai Samho for to VLCC-nybyggkontrakter med opsjon på et tredje skip, ifølge en børsmelding.

Fartøyene vil ifølge meldingen være tilpasset til å gå på LNG, og derfor er det en mulig for å kutte CO2-utslipp sammenlignet med nåværende markedsstandard, skriver TDN Direkt.

I tillegg jobber Euronav med verftet om å gjøre skipene klare for ammoniakk, som har potensiale til å kutte utslippene til null når teknologien, logistikken og det regulatoriske rammeverket tillater det.

Skipene vil bli levert i løpet av fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023, og har en kostnad på 186 millioner dollar samlet, inklusiv 4,2 millioner dollar i oppgraderinger.

Opsjonen på en ytterligere VLCC med samme spesifikasjoner kan bli levert i andre kvartal av 2023.