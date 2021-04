Vil hente inntil 1,3 milliarder

– Vi er klare for å ekspandere investeringsfokuset vårt til eiendeler og markeder med et lavere karbonavtrykk for å posisjonere porteføljen vår for fremtiden.

Det sa toppsjef Ole B. Hjertaker i John Fredriksens skipseiende selskap SFL Corporation til Finansavisen i februar.

Nå vurderer selskapet å utstede et femårig, bærekraftslinket obligasjonslån i dollar. DNB Markets, Arctic Securities og Pareto Securities skal arrangere telefonmøter med potensielle investorer.

Ifølge Hjertaker er tanken et senior usikret lån i størrelsesordenen 125-150 millioner dollar, eller inntil 1,3 milliarder kroner.

Noe av nettoprovenyet skal gå til å refinansiere deler av et konvertibelt obligasjonslån som forfaller til høsten. Selskapet ser også på å utvide flåten med grønn tonnasje.

– Vi er ganske trygge på at vi skal finne gode og miljøvennlige investeringsmuligheter fremover, og da kan vi gjerne koble betingelsene på et lån med investeringsmål knyttet til ESG, sier Hjertaker mandag.

Andre shippingaktører som nylig har plassert bærekraftslinkede obligasjonslån er Odfjell SE og Seaspan. Disse høstet stor interesse blant stadig mer bærekraftfokuserte investorer.