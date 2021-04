Se kvartalspresentasjon her.

Shippingselskapet Klaveness Combination Carriers (KCC) leverte driftsinntekter på 37,4 millioner dollar i første kvartal, noe lavere enn 44,7 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsinntektene sank betraktelig til 1,3 millioner dollar, mot 8,4 i fjorårets tre første måneder, fremgår det av kvartalsrapporten til selskapet.

Resultatet før skatt snudde fra pluss 4,3 millioner dollar i første kvartal 2020 til minus 2,0 millioner dollar i årets første kvartal.

Justert EBITDA endte på 9,2 millioner dollar, mot 10,9 millioner i fjor. Flåten består nå av 16 kombinasjonsfartøy på vannet, og det tok imot to nye CLEANBU-fartøy i kvartalet, fartøy som kan transportere både våte og tørre laster.

Utnytter svakt marked

Adm. direktør Engebret Dahm peker på at selskapet har hatt god time charter-inntjening (TCE) i kvartalet.

– Kvartalet viser verdien av kombinasjonskonseptet vårt med betydelig høyere TCE-inntjening og lavere volatilitet enn standard tankskip i en historisk svakt tankmarked. Vi utnytter det nåværende sterke tørrbulkmarkedet, som vil ha betydelig positive effekter på KCCs inntjening i andre kvartal, sier Dahm i en børsmelding.

Selskapets gjennomsnittlige TCE-rate lå på 17.184 dollar pr. dag, mot 19.597 dollar i samme periode i fjor. Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det er 1,7-2,6 ganger høyere enn standardinntjeningen for et tankskip.

I rapporten fremgår det også at styret har vedtatt et utbytte på 0,03 dollar pr. aksje, som tilsvarer 1,44 millioner dollar i totalt utbytte for kvartalet.

Les hele kvartalsrapporten her.

Klaveness Combination Carriers (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 37,4 44,7 Driftsresultat 1,3 8,4 Resultat før skatt -2-0 4,3 Resultat etter skatt -2,0 4,3