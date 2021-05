Overtegning i Golden Ocean

Da tegningsperioden for reparasjonsemisjonen gikk ut ved stengetid på Oslo Børs mandag, hadde Golden Ocean mottatt tegninger for over 10,4 millioner aksjer.

Emisjonen ble satt til opptil 2,7 millioner aksjer til kurs 53 kroner, tilsvarende 143,6 millioner kroner i bruttoproveny.

Tankrederiet Frontline kjøpte nær 60.000 aksjer for knappe 3 millioner kroner i denne emisjonsrunden.

Reparasjonsemisjonen kom etter at tørrlastrederiet i midten av februar hentet nær 2,9 milliarder kroner til samme kurs i en rettet kapitalutvidelse. Det skjedde i kjølvannet av kjøpet av 18 nybygg, hvorav ti såkalte newcastlemax-carriere på rundt 210.000 dødvekttonn, fra John Fredriksen privat.

«Dette er riktige skip kjøpt på riktig tidspunkt og til riktig pris. Vi kjøper på et tidspunkt da assetprisene har vært i bunnen i nærmere 12 år, men tror vi står overfor en reprising i takt med at den globale veksten og etterspørselen vender tilbake». Det sa Golden Ocean-sjefen Ulrik Uhrenfeldt Andersen til Finansavisen i februar.

Analytikerne sier kjøp

Mandag sluttet Golden Ocean-aksjen på 69 kroner på Oslo Børs og steg videre til 70,80 kroner midt på dagen tirsdag.

SEB oppjusterer kursmålet på Golden Ocean fra 70 til 90 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset Arctic Securities opererer på sin side med et kursmål for Fredriksens tørrlastaksje på 11,1 dollar, tilsvarende 92 kroner i en fersk analyse tirsdag.