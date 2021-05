Meglerhus tror kursfesten fortsetter – jekker opp kursmålet

SEB oppjusterer kursmålet på Golden Ocean fra 70 til 90 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tallknuserne forventer at aksjer innen tørrbulk vil stige ettersom vi beveger oss inn i «peak-season» i tredjekvartal. I den anledning hever meglerhuset ifølge TDN Direkt estimatene for capesize-ratene for 2021 og 2020 til henholdsvis 27.000 og 23.000 dollar pr. dag.

Mandag kveld ble det kjent at reparasjonsemisjon i Golden Ocean ble flere ganger overtegnet. Emisjonen ble satt til opptil 2,7 millioner aksjer til kurs 53 kroner, tilsvarende 143,6 millioner kroner i bruttoproveny, og det viser seg at det ble mottatt tegninger for over 10,4 millioner aksjer.

For en uke siden uttalte Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities at sannsynligheten for en supersyklus i tørrlastmarkedet øker. Hannisdahl har stor tro på Golden Ocean, der han mener aksjen kan stige til 16 dollar, tilsvarende 132,80 kroner.

Tirsdag omsettes aksjen for 70,60 kroner, opp 2,3 prosent.