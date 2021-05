Styret i Jinhui Shipping and Transportation Limited opplyser om at et heleid datterselskap har inngått en avtale om kjøp av en Supramax til 9,3 millioner dollar, ifølge en børsmelding tirsdag.

Jinhui-aksjen har gått som et uvær på børsen og er opp 143,48 prosent så langt i år, til 8,40 kroner.