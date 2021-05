Lønnskutt på 58 prosent

Skjeldams lønnspakke inkludert bonus og pensjonskostnader ble barbert med 58 prosent til 6,2 millioner kroner.

Det ble resultatet etter et frivillig lønnskutt på 20 prosent for toppledelsen i selskapet i mai og juni og bortfall av alt av bonuser. De var med på å dra opp Skjeldams totale lønns- og pensjonstutbetalinger i 2019 til cirka 14,7 millioner kroner.

Driftsdirektør Bent Martini forlot Hurtigruten i fjor høst etter at selskapet fikk massiv kritikk for den elendige håndteringen av covid-19-utbruddet ombord på «Roald Amundsen». Han mottok en lønnspakke på cirka 3,9 millioner kroner for sin tid i selskapet i 2020.

Toppledergruppen ble i løpet av fjoråret slanket fra ni til fem personer.

Styreleder Trygve Hegnar og styremedlem Petter A. Stordalen frasa seg sine honorarer i 2020.

Hurtigruten fikk et underskudd på 164 millioner euro, nær 1,7 milliarder kroner, i fjor. Ved årsskiftet oversteg den negative egenkapitalen i selskapet 1 milliard kroner.

– Forbigående

Da Skjeldam kommenterte tallene for drøye to måneder siden sa han at resultatet var som forventet.

«Vi driver med reiseliv når ingen kan reise. Da blir 2020 et dårlig år for oss i Hurtigruten som for alle andre i reiselivsbransjen», sa han.

«Pandemien er forbigående, og det blir bedre utover i 2021. Etter et år i lockdown er folk ekstremt klare for å reise igjen, så snart det blir mulig og trygt. Det ser vi tydelig i tallene våre», sa Skjeldam i slutten av februar.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.