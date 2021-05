Fredriksen-selskap hentet 1,2 milliarder i ny finansiering

SFL Corporation, John Fredriksens skipseiende selskap, har lyktes med plasseringen av et femårig, bærekraftslinket obligasjonslån.

Obligasjonslånet er på 150 millioner dollar, cirka 1,23 milliarder kroner. Det løper til 12. mai 2026.

Det har en kupong på 7,25 prosent pr. år.

«Vi ser at fokuset vårt på bærekraft blir veldig godt mottatt i markedet. I forbindelse med obligasjonsutstedelsen har vi hatt gode møter med over 100 investorer i hele verden», sa SFL-sjef Ole B. Hjertaker til Finansavisen i forbindelse med selskapets bestilling av to nye LNG-drevne bilskip, som ble kjent onsdag.

Provenyet skal brukes på refinansiering av eksisterende obligasjonslån samt generelle selskapsformål, opplyses det nå. Videre tilføyes det at det vil bli søkt om å notere obligasjonslånet på Oslo Børs.

DNB Markets, Arctic Securities og Pareto Securities bisto i plasseringen sammen med SMBC Nikko.

Plasseringen ble først kjent mandag denne uken. Hjertaker signaliserte da en plassering på mellom 125 og 150 millioner dollar.