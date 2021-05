Superbull på shipping – hever estimatene med 50 prosent for flere år

Clarksons Platou Securities oppjusterer sine estimater for capesize-ratene til 26.250 dollar pr. dag for 2021, opp 8.850 dollar pr. dag fra tidligere estimat.

Det skriver analytikerne Frode Mørkedal og Omar Nokta i en fersk analyse.

Meglerhuset holder ratene flatt i både 2022 og 2023 – en oppjustering på 5.900 dollar pr. dag for begge år.

Bakgrunnen for oppjusteringen er at markedet har styrket seg betraktelig de siste ukene. Sterk ståletterspørsel har ført til større handel av jernmalm og forbedret utsiktene dramatisk.

«Gitt den begrensede kapasiteten på nybygg venter vi at ratene vil holde seg godt de neste 2-3 årene», skriver Clarksons.

Bred oppjustering

I tillegg oppjusteres estimatene for Panamax og Supramax til henholdsvis 19.000 og 18.000 dollar pr. dag for inneværende år, og holdes flatt på dette nivået for 2022 og 2023.

Meglerhuset opplyser at det også oppjusterer estimatene for containerskip, hvor ratene ifølge meglerhuset fortsetter å ligge i en oppovertrend og lengdene på kontraktene fortsetter å forlenges i de forskjellige segmentene.

«Vi oppdaterer vårt 1-års-rate-estimat for fartøy av størrelsen 4.400 TEU fra 25.000 til 40.000 dollar pr. dag, og estimatet for 3.500 TEU fra 22.000 til 30.000 dollar pr dag, som er på linje med de siste endringene i markedet», skriver Clarksons Platou.