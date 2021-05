Sterkere resultat for Ocean Yield

Ocean Yield, som kontrolleres av Kjell Inge Røkkes Aker, endte første kvartal med en omsetning på totalt 45,7 millioner dollar, en nedgang fra 61,3 millioner i samme periode året før. Det tilsvarer en nedgang på om lag 130 millioner kroner.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport tirsdag kveld.

Resultatet før skatt ble sterkere, og endte på 24,2 millioner dollar, opp fra 2,2 millioner i første kvartal året før.

«Vi er glade for å kunne erklære en ny økning i kvartalsutbyttet for første kvartal 2021. Ocean Yield har et positivt syn på shippingmarkedene for de neste årene på grunn av reduserte negative effekter på etterspørselen fra COVID-19, en relativt lav ordrebok og økende nybyggpriser. Vi ser aktivt etter nye investeringer innen moderne drivstoffeffektive skip med langsiktig charter som kan bidra til å øke utbyttekapasiteten,» skriver administrerende direktør Lars Solbakken i rapporten.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Ocean Yield (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 45,7 61,3 Driftsresultat 35,0 44,0 Resultat før skatt 24,2 2,2 Resultat etter skatt 21,5 -1,6