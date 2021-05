Reduserer i tank

For andre gang så langt i år selger Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi i Bergen et av selskapets tankskip.

Denne gangen er det suezmaxtankeren «SKS Spey» som forsvinner fra flåten, ifølge TradeWinds.

Den Hyundai Heavy Industries-bygde 158.000-tonneren som har tilhørt Jebsen side leveringen fra verftet i 2007 skifter eier for 24 millioner dollar, tilsvarende 200 millioner kroner.

UT AV FLÅTEN: «SKS Spey». Foto: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi

Søsterskipet «SKS Segura» ble i februar solgt til Vietnam for 23,75 millioner dollar.

For et drøyt år siden kvittet Jebsen seg med det første skipet i denne serien, «SKS Saluda». Noen måneder senere forsvant «SKS Sinni» til et gresk rederi.

Dermed er Kristian Gerhard Jebsens suezmaxflåte redusert fra seks til to skip.

Det har ikke lykkes Finansavisen å få kontakt med Jebsens adm. direktør Geir Bruvik Mjelde.

Rederiet kontrolleres av Hans Peter Jebsen etter at farens shippinginteresser ble delt mellom ham og broren Kristian Jebsen, som driver tørrlastrederiet Gearbulk.