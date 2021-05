Solgte skipene rett før oppturen

Den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue anslår at markedsverdien av de to tidligere Vincent-skipene i dag er 27,8 millioner dollar.

Ratene svinger nå mellom 23.000 og 24.000 dollar dagen, noe som betyr at disse skipene i dag ville tjent svært gode penger selv med den opprinnelige belåningen.

Av årsberetningene fremgår det at det var Northern Shipping Fund og morselskapet Vincent Shipping som hadde finansiert satsingen.

«Selskapets bokførte egenkapital er tapt. På grunn av et svært dårlig marked i 2020, mye forårsaket av generell markedsnedgang og covid-19 epidemien, ble det på grunn av fallende verdier og videre usikkerhet i markedet besluttet å selge «Eagle Strait» i samråd med pantekreditor. ..... Både eier og pantelångiver blir med dette påført et betydelig tap», skriver styret i en note i årsregnskapet til eierselskapet Vincent Eagle.

Omtrent samme ordlyd benyttes for å beskrive skjebnen til «Vincent Genesis».

MEDEIER: Klaus Kjærulff eier en tredjedel av Vincent Shipping. Den erfarne danske shippingmannen ledet i flere år rederiet Torm i København. Han er i dag blant annet styreleder i sjøforsikringsselskapet Skuld. Foto: Skuld

Ny start

Men Kjærulff, Bech Andersen og Lund har ikke gitt opp sin tørrlastsatsing, selv om långiveren sa nei til å beholde skipene rett før det skikkelig tok av i fraktmarkedet.

Gjennom datterselskapet Prinino Trading har Vincent Shipping overtatt fire nyere bulkcarriere fra japanske Nissen Shipping. Skipene, tre i kamsarmax-klassen på 82.000 dødvekttonn og en ultramax-er, er leid inn med kjøpsopsjoner og drives kommersielt og befraktningsmessig av Oslo-rederiet.

Den første kamsarmax-en, «Vincent Trader», er tatt inn for en periode på opptil fem år med kjøpsopsjon etter tre år. Dagraten startet på 12.000 dollar, mens skipet er videreleid til danske DS AS Norden for 13.100 dollar dagen.

Med dagens spotrater ligger Vincent an til en solid gevinst på disse avtalene.

Snittinntjeningen hittil i år for skip i kamsarmaxklassen ligger ifølge Clarksons Platou Securities i overkant av 19.000 dollar dagen, mot vel 7.000 dollar på samme tid i fjor.

Det lyktes ikke Finansavisen å få noen kommentar fra Vincent Shipping tirsdag.