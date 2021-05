Putter pengene i fire nybygg

Den amerikanske Koch-familien kommer inn som en stor aksjonær i 2020 Bulkers. Samtidig er Koch rederiets største kunde.

2020 Bulkers-gründer Tor Olav Trøim valgte mandag å selge seg ned i tørrlastaksjen etter en kraftig kursoppgang hittil i år. Trøims selskap Drew Holdings reduserer sin beholdning med 1,9 millioner aksjer og casher inn 195,7 millioner kroner.

LNG-drift neste

Pengene settes inn som egenkapital i en serie nye newcastlemax-carriere – malmskip på rundt 210.000 dødvekttonn – som skal drives med LNG, flytende naturgass.

I forbindelse med aksjenedsalget etter at børsen stengte mandag ble investorene informert om at Trøims selskap Magni Partners er i ferd med å utvide sitt engasjement i bulkshipping. Det skjer ved å bestille ytterligere fire newcastlemax-nybygg på det samme verftet i Kina som bygde de åtte 2020 Bulkers-skipene, New Times.

Men til forskjell fra 2020 Bulkers-flåten skal disse nybyggene benytte LNG – flytende naturgass – som drivstoff.

Magni oppgir at årsaken er at selskapet bestiller skip som kan gå på LNG er at det ønsker å utvikle en egen LNG-bunkering-business. Prisen er ikke kjent, men fartøyene skal ferdigstilles i løpet av 2023 og 2024.

NY 2020 BULKERS-AKSJONÆR: Charles Koch. Foto: Koch Industries

Prioriterer utbytte

– Det har ikke vært aktuelt for 2020 Bulkers å investere i disse skipene. Vi vurderer ikke nybygg og vil fortsette å fokusere på å betale utbytte fra den flåten vi har på vannet, sier rederisjef Magnus Halvorsen.

Han gleder seg over å få Koch inn som medeier: