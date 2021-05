Danske Bank setter opp kursmålet til Wallenius Wilhelmsen med 22 prosent, fra 31 til 38 kroner pr. aksje. Det kommer frem i en oppdatering fra meglerhuset.

Ifølge TDN Direkt mener danskene at utsiktene for rederiet er lyse, og de forventer at førstekvartalsrapporten vil inneholde varierende volumutvikling for biler i ulike regioner. Blant annet ligger det an til både volumvekst og lagergjenoppbygging innen high and heavy.