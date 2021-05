Frontline får kursmålet sitt satt opp med 1 dollar av Pareto Securitoes – fra 6,75 dollar til 7,75 dollar pr. aksje. Samtidig gjentar meglerhuset hold-anbefalingen. Det kommer frem i en analyse tirsdag morgen.

Eiendelsverdiene har steget som en følge av momentum hos skipsverftene, og sammen med en sterk oppgang i råvareprisene gjør at Pareto hever kursmålet til tross for et svakt tankmarked.