Ser solid oppside i shippingaksjer

For tørrlastrederiet Golden Ocean Group er kursmålet 90 kroner basert på forventninger om en høy flåteutnyttelse.

– Ikke noe blaff

– Styrken man nå ser i flere shippingsegmenter er ikke noe blaff forårsaket av covid-19, sier analytiker Petter Haugen.

– Og ettersom betalingsvilligheten for transporttjenester øker når råvarepriser stiger, er det ikke lenger usannsynlig at vi vil kunne se capesize-rater på 100.000 dollar pr. dag allerede i løpet av andre halvår.

– Dette gjør at vi fortsetter å fremheve Golden Ocean som et godt kjøp til tross for at aksjen allerede har mer enn doblet seg fra starten av november da den sto i drøye 30 kroner, sier Haugen.

Når det gjelder råoljetank mener analytikerne at markedet skal komme tilbake til lønnsomme rater i andre halvår.

Har kjøp på tank

– Vi har kjøpsanbefalinger på alle crude-rederiene vi dekker og ser oppside i størrelsesorden 50-70 prosent. Frontline har prismål på 96 kroner og en oppside på omlag 50 prosent.

Haugen understreker at prisutviklingen i flere råvaresegmenter er svært positiv også for Wallenius Wilhelmsen, særlig for varer som gruve- og landbruksmaskiner.

Her øker meglerhuset forventninger til volum og pris for 2022 og 2023 og oppjusterer prismålet til 36 kroner.

For kjemikalietank- og tankterminalselskapene Stolt-Nielsen og Odfjell SE er kursmålene henholdsvis 199 og 36 kroner.

LPG-rederiene BW LPG og Avance Gas har kursmål på 90 og 61 kroner.