Fortsatt i pluss i stortank

Mens snittinntjeningen i spotmarkedet for store råoljetankere er nede på nivåer som gjør det umulig å tjene penger på nye laster som avtales nå, leverer rederiet DHT nok en gang kvartalstall i pluss.

I tremånedersperioden januar-mars seilte DHT-flåten inn et daglig gjennomsnitt på 31.800 dollar pr. skip pr. dag, noe som ga et resultat på 11,8 millioner før skatt og et kvartalsutbytte på fire cent pr. aksje. Fjoråret endte med samlede utbytter på 1,08 dollar.

REDERISJEF: Trygve P. Munthe. Foto: Ivan Kverme

Bedre enn markedet

Rederiet drar fortsatt nytte av endel eldre kontrakter, som i første kvartal bidro med et daglig snitt på 39.400 dollar.

Spot-skipene seilte til sammenligning inn gjennomsnittlig 18.700 dollar dagen.

Ifølge Clarksons Platou ligger den akkumulerte spotmarkedsinntjeningen for moderne VLCC-ere, råoljetankskip i 300.000-dødvekttonnsklassen, så langt i år på 13.000 dollar dagen. Eldre skip uten scrubbere har, basert på meglerhusets data, måttet ta til takke med 7.500 dollar dagen.

Men gode kontrakter varer ikke evig, heller ikke for DHT. Syv av de 16 skipene som opererte på kontrakter med faste rater ved inngangen til 2021 ble tilbakelevert til rederiet i løpet av første kvartal.

Pr. i dag er 75 prosent av den tilgjengelige flåtekapasiteten i andre kvartal utleid for 21.300 dollar pr. skip pr. dag.

Fornyer flåten

Rederiet varsler at det vil benytte den inntjeningsmessig svakere perioden nå til forserte dokksettinger og montering av scrubbere ombord i flere av skipene.

DHT har nettopp overtatt to av Awilco Eco Tankers VLCC-ere, som er omdøpt til «DHT Harrier» og «DHT Osprey».

Selskapet har en nettogjeld på 521 millioner dollar, men reduserer denne i forbindelse med salg av tre eldre skip for totalt 89 millioner dollar. Samtidig senkes snittalderen på flåten til vel åtte år.

Deler av gjelden er refinansiert og samlet i et nytt lån på vel 316 millioner dollar.

På børsen i New York sluttet DHT tirsdag kveld norsk tid på 6,03 dollar, som gir rederiet en børsverdi på en drøy milliard dollar. Meglerhuset Kepler Cheuvreux har en kjøpsanbefaling på tankaksjen med et kursmål på 9,1 dollar.

Rederiet ledes av nordmennene Svein Moxnes Harfjeld og Trygve P. Munthe. De har bakgrunn henholdsvis fra BW Group og Arne Blystad. Den kommersielle driften av tankflåten skjer fra rederiets kontor i Oslo.