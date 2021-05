Kutter utslipp med nye hybrid-skip

Det familieeide selskapet har i dag 10 selvlossere på opptil 6.600 dødvekttonn. Nå skal flåten utvides og fornyes med to 8.400-tonnere, samtidig som CO2-utslippene kuttes kraftig.

Det første av de to nybyggene, «Sletringen», er allerede sjøsatt ved verftet Dayang Offshore Equipment Co. i Jiangsu i Kina og har avtalt ferdigstillelse i september. I januar 2023 følger søsterbåten «Selvaagsund» etter.

Begge utstyres med batteripakker og renseutstyr for diesel, som fortsatt skal benyttes til drift av fremdriftsmaskineriet. Denne kombinasjonen gir ifølge selskapet en betydelig reduksjon av utslippene.

FAMILIEBEDRIFT: Anne Gunn G. Berge og Magne Berge driver Berge Rederi sammen. Nå investerer de i nybygg for å modernisere flåten og kutte utslipp. Foto: Privat

God økonomi og lave utslipp

Berges nybygg inngår i en serie på fire tilnærmet like fartøyer, hvorav Arriva Innovation i Ølen og et svensk rederi står bak de to andre.

– Pr. i dag er ikke LNG, ammoniakk eller hydrogen realistiske alternativer for skip av denne typen og i vår trafikk. Vi satser derfor på en løsning med diesel-elektrisk drift, en hybrid-variant, sier Magne Berge, som leder Berge Rederi sammen med kona Anne Gunn G. Berge.

– Vi har valgt et lettdrevet skrog og en økonomisk fremdriftspakke som vil gi god økonomi for rederiet og lave utslipp av CO2 pr. tonnmil, foruten tilnærmet null NOX-utslipp, sier Anne Gunn Berge.

Designet er levert av det skipstekniske konsulentfirmaet Marine Design & Consulting (MDC) i Bergen. Batteripakken og annet utstyr for hybriddrift kommer fra Westcon Power & Automation. Det er Core Shipbroking i Lillesand som har vært megler for kontraktene med det kinesiske verftet.

Satser på rotorseil

NOx-fondet har gitt støtte til installasjon av batteripakken ombord i «Sletringen», mens Berge planlegger å montere et rotorseil ombord i «Selvaagsund» for ytterligere å begrense utslippene. Her satser man på å få Enova med på finansieringssiden.

– Nybyggene vil få et lavt forbruk av drivstoff sammenlignet med eksisterende båter. Å frakte 8.000 tonn last i 10 knops fart vil kreve et bunkersforbruk på mellom 16 og 19 liter pr. nautisk mil, sier Berge.

Han viser til at selskapets skip «Kjervaagsund», en 6.000-tonner bygget i 2005, med 5.600 tonn ombord last bruker 33 liter pr. nautisk mil.

Nybyggene utstyres med hver sin elektrisk drevne gravemaskin, noe som sparer utslipp ved havneopphold under lossing og lasting.

LEVERES I HØST: «Sletringen» skal leveres fra verftet i september. 16 måneder senere ferdigstilles søsterfartøyet «Selvaagsund». Foto: Aasly Marine

Volumkontrakter

I fjor seilte Berge Rederi inn driftsinntekter på 217 millioner kroner, fikk et driftsresultat på 26,4 millioner kroner og leverte et resultat før skatt på 10,3 millioner.

Hovedbeskjeftigelsen er frakt av råvarer til fôrproduksjon, laks og landbruk inn til Norge og transport av dolomitt i motsatt retning.

To tredjedeler av omsetningen er knyttet til volumkontrakter, såkalte contracts of affreightment. Fartsområdet er fra Svalbard til Middelhavet.

Selskapet beskjeftiger rundt 125 ansatte, derav 120 sjøfolk, hvorav hovedtyngden er fra Filippinene og de baltiske landene pluss noen fra Norge. Virksomheten startet i 1997, men familien har drevet lastebåt og fiskebåt i en flere generasjoner før Berge Rederi så dagens lys.