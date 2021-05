Altera-pluss

Det er et sterk fremgang sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i fjor, da Altera tapte 259 million er dollar. Den gangen ble resultatet senket av 172 millioner dollar i nedskrivninger og 105 millioner dollar i tap på derivatavtaler.

Driftsinntektene i Alteras største forretningsområde, shuttletankvirksomheten som drives fra Stavanger, beløp seg i perioden til 67,2 millioner dollar.

Av kvartalsrapporten fremgår det at Altera Infrastructure har inngått avtaler med eieren, Brookfield Business Partners, om å låne opptil 100 millioner dollar med forfall i februar neste år.

For to måneder siden skrev Finansavisen at selskapet er på jakt etter nye investorer til bøyelasterne, som ligger i selskapet Altera Shuttle Tankers. Altera Infrastructure Partners har engasjert DNB Markets og Citis investmentbank-avdeling som rådgivere i denne prosessen.

I kvartalsrapporten gis det ingen informasjon om fremdriften i eller status for dette arbeidet.