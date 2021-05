I pool-samarbeid med Galtung Døsvig

Den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue opererer med en markedsverdi på tilsammen 34,2 millioner dollar for fartøyene, som er bygget i Sør-Korea i 2008.

– Utfordrende

Første kvartal ble ifølge adm. direktør Kristian V. Mørch påvirket av et «utfordrende» kjemikalietankmarked som følge av ekstraordinær kulde i Texas, covid-19 og et svakt produkttankmarked.

Den midlertidige blokkeringen i Suez-kanalen ga derimot en begrenset operasjonell effekt.

Timecharter-inntjeningen i Odfjell Tankers endte på 120 millioner dollar sammenlignet med 125 millioner dollar i den siste tremånedersperioden i fjor.

Nettoresultatbidraget fra terminalvirksomheten i Odfjell Terminals ble 0,2 millioner dollar mot minus 0,6 millioner i forrige kvartal.

Driftsresultatet endte på 8 millioner dollar sammenlignet med 18 millioner i fjerde kvartal.

Ser bedring

– Underliggende drivere er fortsatt solide og vi venter at markedet vil bedre seg gjennom året. Vi har gjennomført det største flåtefornyelseprogrammet i selskapets historie, og er godt posisjonert for å styrke vår frie kontantstrøm og balanse, sier Mørch. Han regner med å kunne rapportere et sterkere andre kvartal.

Den anslåtte break-even raten for å drive skipene i kontantmessig balanse i 2021 er 21.300 dollar, men timecharterinntjeningen falt under dette i første kvartal.

Rederiet fastholder at målet er å redusere nødvendighetsraten til mellom 18.000 og 19.500 dollar dagen. Det skal skje ved å redusere gjelden og optimalisere driften.

– Når vi når vår målsetting vil blant annet avhenge av markedsutviklingen fremover og hvor fort vi får redusert gjeldsgraden i selskapet, sier Iversen.

Styret anbefaler ikke å utbetale utbytte basert på årsresultatet for 2020.

Odfjells A-aksje var ned 3 prosent til 29,40 midt på dagen torsdag.

ODFJELL SE (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 243,2 240,3 Driftsresultat 7,8 22,6 Resultat før skatt -14,3 -3,4 Resultat etter skatt -15,6 -4,4