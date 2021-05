Euronav tapte 71 millioner dollar i første kvartal

I første kvartal 2021 fikk Euronav et negativt resultat før skatt på 71,7 millioner dollar, mot et overskudd på 226,2 millioner dollar i samme periode i fjor. Det gir et negativt resultat pr. aksje på 0,35 dollar, mot et resultat på 1,05 dollar pr. aksje året før.

Selskapet omsatte i perioden for 113,4 millioner dollar, ned fra 416,7 millioner dollar i første kvartal 2020.

– Markedsforholdene med lave fraktrater har gjort seg gjeldende i første kvartal og inn i inneværende kvartal. Mobilitetsbegrensninger knyttet til Covid-19-pandemien fortsetter å påvirke det globale oljeforbruket, sier Hugo De Stoop, adm. direktør i Euronav i en melding.