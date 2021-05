19 april ble det klart at adm. direktør Arild Myrvoll hadde sagt opp stillingen i Havila Kystruten. Dette skjedde flere måneder før selskapet har fått levert skipene som skal ta opp konkurransen med Hurtigruten på seilingen Bergen–Kirkenes.

Nå er det Bent Martini som skal tar over sjefsrollen, og tiltrer stillingen 9. august.

Bent Martini Foto: Havila Kystruten

– Å få arbeide med et nytt og spennende selskap som Havila Kystruten og videreutvikle den tradisjonsrike kystreisen, ser jeg på som en drømmejobb, sier Martini.

Styreleder i selskapet, Per Sævik, er glad for å ha fått på plass en ny leder med de kvalifikasjoner og kompetanse som trengs for å ta selskapet videre.

– Vi hadde flere sterke kandidater, og er glade for å kunne ønske Bent Martini velkommen og med på laget. Han har erfaring og kjenner bransjen, samtidig som han er nytenkende og har levert gode resultat både innen organisjons- og teknologiutvikling.

Coronakrøll

Martini, som har bred og relevant erfaring fra maritim virksomhet, har bakgrunn fra Forsvaret, Klaveness og Hurtigruten. 7. august i fjor fikk konserndirektøren i sistnevnte beskjed om å gå ut av ledelsen midlertidig.

«Etter initiativ fra selskapet trer Bent Martini foreløpig ut av sine roller og posisjoner i Hurtigruten Cruise AS, og går midlertidig ut av Hurtigrutens konsernledelse», sa konsernsjef Daniel Skjeldam til NRK.

Martini var om bord sammen med familien på ferie da det ble oppdaget coronasmitte. Han gikk ifølge NRK i land i Tromsø når MS «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø.

Forlot selskapet

23. oktober ble det klart at Martini gikk av som driftsdirektør i Hurtigruten.

«COO Bent Martini og Hurtigruten er enige om at Martini skal fratre sin stilling som COO og administrerende direktør og styreleder for Hurtigruten Cruise AS med permanent virkning fra og med 9. oktober 2020, og at hans arbeidsforhold opphører 6. november 2020», skrev Hurtigruten i en epost til VG.

Nå skal Martini lede selskapet som skal konkurrere med nettopp Hurtigruten om passasjerene i Kystruten Bergen-Kirkenes-Bergen.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.