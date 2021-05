To meglerhus hever Røkke-selskap

Røkke-selskapet Ocean Yield får kursmålet sitt satt opp av både DNB Markets og ABG Sundal Collier etter at selskapet kunne vise til sterke resultater i første kvartal tirsdag denne uken.

Omsetningen til Ocean Yield falt med 15,6 millioner dollar i første kvartal, men resultatet før skatt gikk fra 2,2 millioner dollar i fjor til 24,2 millioner.

DNB Markets sier at de forventer at Ocean Yield vil fortsette å øke ytbytte med 0,15 cent i gjenstående kvartaler i år, og 10 prosents kvartalsvis økning i 2022. Dette vil i så fall gi et utbytte på 0,23 dollar pr. aksje i år, 0,30 dollar i 2022 og 0,35 dollar pr. aksje i 2023, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset setter derfor opp kursmålet til Ocean Yield med 16 prosent, fra 31 kroner til 36 kroner pr. aksje.

Også ABG Sundal Collier forventer at utbyttene vil øke, og skriver i en oppdatering at med en gjennomsnittlig varighet på 9,6 år i kontraktsporteføljen og en sterk balanse, ligger det til rette for enten høyere utbytte eller å bygge NAV fra nye investeringer.

ABG setter opp kursmålet til Ocean Yield fra 33 kroner til 34 kroner pr. aksje.