Shipping-aksjer får juling

Shippingsektoren sliter på Oslo Børs torsdag, og Golden Ocean og 2020 Bulkers utmerker seg med nedganger på 7-9 prosent.

Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities påpeker overfor TDN Direkt at meldingen fra det statlige nyhetsbyrået Xinhua om at Kina stanser alle aktiviteter i en økonomisk strategisk dialog med Australia har økt nervøsiteten i markedet.

Ifølge Haavaldsen har forward-kontrakter (FFA) i capesize-segmentet korrigert «ganske bra» ned, men vel å merke etter sterk oppgang i det siste.

– Det som direkte skjer her, er at tradere som handler i FFA-er tar profitt og indeksen faller litt, noe som også går over på aksjene i dag, sier han.

Positivt – eller negativt

Pareto-analytikeren fremholder overfor TDN Direkt at Kina-meldingen kan være både positiv og negativ for tørrlast. Positiv hvis Kina vil skaffe råvarer fra andre steder enn Australia – men negativ hvis Kina prøver å øke egenproduksjonen.

– Men det er for tidlig å ta den konklusjonen ennå, sier Haavaldsen til nyhetsbyrået.

Tørrlast-indeksen Baltic Dry snur torsdag ned 1,7 prosent til 3.212, tynget av 4,4 prosent fall i capesize-ratene.