Sterk resultatvekst i gass

I fjor sommer varslet sjefen i det Steensland-kontrollerte gassrederiet Solvang i Stavanger, Edvin Endresen, at 2020 ville bli et sterkere år enn 2019 for selskapet.

Fasiten viser at han så absolutt har sine ord i behold. I fjor økte fraktinntektene med vel 59 millioner dollar eller 27,5 prosent til 274 millioner dollar.

Driftsresultatet ble nær doblet til 83,2 millioner dollar, mens resultet før skatt økte fra 5,3 til 46,9 millioner dollar.

OVERTOK FEM NYBYGG: I fjorfjor overtok adm. direktør Edvin Endresen og Solvang fem nybygg, en samlet investering på 270 millioner dollar Foto: Solvang ASA

186 mill. i utbytte

Med bakgrunn i tallene foreslår styret et utbytte på vel 186 millioner kroner, der mesteparten tilfaller de private Steensland-selskapene Audley, Clipper, Straen og Barque. Tilsammen sitter disse med 77,7 prosent av Solvang-aksjene.

Flåten teller 27 gasstankere, og flere av dem dro i fjor nytte av et sterkt marked for frakt av flytende petroleumsgasser, LPG.

Solvang transporterer også ammoniakk og petrokjemiske gasser. Skipene har en lastekapasitet på mellom 12.000 og 84.000 kubikkmeter.

Rederiet har åtte store VLGC-skip, Very Large Gas Carriere, fartøyer av samme type som BW LPG og Avance Gas driver. Alle disse har beskjeftigelse i form av faste kontrakter, hvorav tre er langsiktige.