Gjør firegangeren i hysterisk marked

I likhet med norske redere, casher London-baserte Borealis Maritime inn på eldorado-tilstandene i containershipping.

Spesialfondet skal denne uken ha solgt 2009-bygde «Arguello», med kapasitet til 4.228 standard 20 fots containere (TEU), til SM Line i Sør-Korea for 37,5 millioner dollar.

Da skipet ble kjøpt for to år siden var prisen 9,2 millioner dollar, ifølge VesselsValue. Avkastningen er dermed over 300 prosent. I kroner er gevinsten om lag 235 millioner.

Om Borealis spiller kortene sine riktig, blir ikke dealen en engangshendelse.

I samme tidsrom som «Arguello» ble anskaffet våren 2019, kjøpte fondet ytterligere tre tilsvarende skip på samme prisnivå. Disse verdsettes nå til mellom 37 og 42 millioner dollar.

Som omtalt av Finansavisen, har både Awilhelmsens Awilco Container og Arne Blystad-dominerte Songa Container gjort kuler på salg av containerskip den seneste tiden.

Venter videre oppgang

Containerfraktratene har formelig eksplodert siden bunnpunktet i juni i fjor.

For en drøy uke siden oppdaterte Clarksons Platou sine ettårige rateprognoser for skip med kapasitet til 3.500 TEU fra 22.000 dollar til 30.000 dollar pr. dag, mens for 4.400 TEU-skipene ble prognosen høynet med 15.000 dollar til 40.000 dollar pr. dag.

«Gitt de høyere ratene og stadig lengre kontraktene, venter vi at skipsverdiene vil fortsette å løfte seg og en betydelig økning i rederienes NAV», skrev meglerhuset i en oppdatering.

MPC Container Ships sluttet nylig ut et skip med kapasitet til 2.572 TEU til 26.500 dollar pr. dag i to år. Rederiets kontant break-even rate er i snitt rundt 8.000 dollar pr. skip pr. dag.

Containerindeksen SCFI endte forrige uke på 3.095,16 poeng, rett under rekordnoteringen fra uken før på 3.100,74.