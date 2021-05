Tank-pluss på Bryggen

For moderne eco-skip ligger tallene noe høyere; i øyeblikket seiler slike fartøyer inn 12.400 dollar dagen.

Bryggen Shipping og Network Chartering posisjonerer seg for å utnytte svingningene i markedet både ved inngåelse av kontrakter om leie av skip og lastekontrakter.

– Akkurat for øyeblikket er markedet svakt vest for Suez-kanalen og sterkere øst for Suez. Alle forventer at ting generelt skal bedre seg etterhvert som verden forhåpentlig kommer seg ut av coronakrisen. Hvor fort det skjer føles som anybody’s guess, men er selvsagt noe vi følger nøye med på fra uke til uke. Vi har hatt en god start på året og tror vi skal levere gode resultater også i 2021, sier Tim Haagensen.

Har penger på bok

Takket være pene overskudd de siste årene har Laxevaag Tankers Holding på konsernbasis bygget opp en solid kontantbeholdning og egenkapital. Haagensen har i løpet av få år et akkumulert før-skatt-resultat på nær 200 millioner kroner, med 2015 og 2019 som de største bidragsyterne.

Ved årsskiftet satt gruppen med drøye 160 millioner kroner i kontanter og hadde en bokført egenkapital på 151 millioner kroner. Det gir en egenkapitalandel på 71,3 prosent.

«Konsernet er i en sunn økonomisk situasjon pr. tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet», skriver far og sønn Haagensen i årsrapporten.

For fire år siden hadde Bryggen hele 20 fartøyer på periodekontrakter, men i løpet av 2017 og 2018 ble flåten redusert på grunn av markedsutviklingen. Av dagens flåte på 6 fartøyer er 4 innleid fra National Chemical Carriers Co. (NCC) i Saudi-Arabia.

Shippingmiljøet i Bergen domineres av industrielle rederier i råolje-, kjemikalietank- og tørrlastfart. Byen har en ledende posisjon i nisjen for produkt- og kjemikalietankere med Odfjell SE som den største aktøren.

Virksomheten i Bryggen Shipping og Network Chartering ble startet av Tore Haagensen, som tidligere arbeidet i Odfjell. Dagens selskaper ble etablert i 2010.

Laxevaag er den gamle skrivemåten på bydelen Laksevåg i Bergen. Tidligere var Laksevåg en egen kommune.