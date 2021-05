Wallenius Wilhelmsen tapte 2 millioner dollar i første kvartal

I første kvartal 2021 omsatte Wallenius Wilhelmsen for 838 millioner dollar, opp fra 834 millioner dollar i første kvartal 2020. Selskapet fikk et EBITDA-resultat på 132 millioner dollar, opp fra 130 millioner dollar i samme periode i fjor.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en omsetning på 845 millioner dollar og et EBITDA-resultat på 143 millioner dollar. Det viser gjennomsnittet av estimater innhentet av Infront fra fem meglerhus.

Wallenius Wilhelmsen fikk et driftsresultat (EBIT) på 13 millioner dollar, mot et negativt driftsresultat på 132 millioner dollar for et år siden. Driftsresultatet for et år siden ble negativt påvirket av nedskrivninger på 84 millioner dollar.

Resultat før skatt endte på minus 2 millioner dollar, mot et negativt resultat på 285 millioner dollar i første kvartal 2020.

– Vi forventer at forholdet mellom tilbud og etterspørsel forblir gunstig på mellomlang sikt på grunn av en reduksjon i den globale flåten og en bedring i volumer, sier fungerende adm. direktør Torbjørn Wist i en melding.

Ved utgangen av første kvartal 2021 hadde Wallenius Wilhelmsen en kontantbeholdning på 599 millioner dollar, opp fra 451 millioner dollar i første kvartal 2020.

Wallenius Wilhelmsen (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 838 834 Driftsresultat 13 -132 Resultat før skatt -2 -285 Resultat etter skatt -5 -285