VALGØNSKE: Skipsreder Atle Bergshaven (t.h.), her sammen med finansdirektør Andreas Hannevik (t.v.) og sønnen Ebbe Bergshaven, har ett ønske for årets stortingsvalg: – Jeg håper det fører til at vi får en stabil regjering som fortsatt ønsker privat eierskap i Norge, sier han. Foto: Elisabeth Grosvold