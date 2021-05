Shippingselskap satser på karbonfangst på skip

Klaveness Combination Carriers opplyser i en melding at det slutter seg til det tidligere annonserte samarbeidsprosjektet CCShip ledet av Sintef Energy Research.

– For å nå vårt avkarboniseringsmål om karbonnøytral drift innen 2030, trenger vi å evaluere alle løsninger som bidrar til signifikant redusering av CO2-utslipp i vårt transportarbeid, sier Engebret Dahm, adm. direktør i KCC.

Selskapet skriver at det er mange bruksområder på land for karbonfangst, og mener at CO2-fangstsystemer om bord på skip kan spille en viktig rolle for å nå utslippsmålene innen shipping før drivstoff uten karbon blir et mulig alternativ.

«Med tanke på den lange levetiden for eksisterende og planlagte hydrokarbondrevne skip, forventes CO2-fangst om bord også å være et langsiktig tiltak», skriver Klaveness.

KCC-aksjen har steget 26,4 prosent siden nyttår og er i dag opp 3,8 prosent.