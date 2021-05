Venter svakt kvartal av shippingselskap – fem av seks anbefaler kjøp

BW LPG ventes å legge frem et driftsresultat på 58 millioner dollar av TCE-inntekter på 131 millioner dollar for første kvartal 2021, ifølge gjennomsnittet av estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt blant seks analytikere.

I fjerde kvartal endte tilsvarende poster på henholdsvis 85 millioner dollar i driftsresultat og like under 138 millioner i inntekter.

EBITDA estimeres til 95 millioner dollar, mens nettoresultatet ventes å bli 50 millioner dollar. Foregående kvartal leverte BW LPG et nettoresultat på 76,6 millioner dollar.

Av seks analytikerne som har oppgitt anbefaling på aksjen har fem kjøpsanbefaling, mens en har hold-anbefaling. Gjennomsnittlig kursmål er 75,80 kroner, varierende mellom 60 og 90 kroner. I dag handles BW LPG-aksjen til kurs 62 kroner.

Tidlig i mars skrudde tre meglerhus ned kursmålet i aksjen, og for en måneds tid siden solgte shippingselskapet seg kraftig ned i John Fredriksens Avance Gas.

– Ikke lenger attraktivt priset, sa konsernsjefen til Finansavisen den gang.

BW LPG offentliggjør rapporten for første kvartal 2021 tirsdag 18. mai rundt klokken 07.00, og selskapet vil holde en webcast klokken 14.00.