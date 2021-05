Doblet på ett år – DNB Markets ser mer oppgang

DNB Markets har høynet kursmålet for gassrederiet BW LPG, melder TDN Direkt.

Det skjer få dager før BW LPG kommer med sine tall for første kvartal. Blant analytikere er det ventet resultatnedgang, men flertallet anbefaler samtidig å kjøpe aksjen.

DNB Markets' nye kursmål er på 80 kroner, opp fra tidligere 71 kroner. Samtidig gjentar DNB Markets sin kjøpsanbefaling for aksjen.

I en ny analyse skriver DNB Markets at BW LPG fortsatt er deres toppvalg innen LPG-shipping, og at kursmålet oppjusteres på forventninger om at rabatten til stålverdier vil innskrenke seg, ifølge nyhetsbyrået.

I 13-tiden fredag handles BW LPG-aksjen opp rundt 2,8 prosent til 64,75 kroner.

Siden årsskiftet har gassrederiet steget nær 10 prosent på Oslo Børs. På ett år er aksjen opp 103 prosent.