Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på John Fredriksens Golden Ocean til 84 kroner fra tidligere 74 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes.

Det skriver TDN Direkt fredag, og viser til en oppdatering fra meglerhuset.

Fredag ettermiddag omsettes aksjen for 73,25 kroner, en nedgang på 0,3 prosent i løpet av dagen.

Pareto har oppjustert sine Golden Ocean-estimater for 2021 betydelig, og de anslår nå et resultat pr. aksje for året på 2,0 dollar, mot tidligere 0,5.