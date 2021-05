John Fredriksen-dominerte Flex LNG har inngått avtale om en ny kontrakt på minst tre år for gasstankeren «Flex Constallation».

Raten er ikke kjent, men skipsmeglere opererer nå med cirka 80.000 dollar pr. dag som nivået for treårsavtaler. Det betyr driftsinntekter på rundt 85 millioner dollar; rundt 700 millioner kroner.

Oppdragsgiveren er et ledende handelshus, som har opsjon på å beholde skipet i tre år til. Hvis denne retten benyttes betyr det at inntektene kan bli doblet.

Flex LNGs nødvendighetsrate for å drive sine gasstankere i cash break-even er til sammenligning cirka 45.000 dollar dagen.

«Flex Constellation» er et LNG-skip med en lastekapasitet på 173.400 kubikkmeter bygget i 2019.

«GOD FORRETNING»: John Fredriksens LNG-sjef Øystein M. Kalleklev. Foto: Iván Kverme

– Fornuftig å sikre

– Nå som markedet har bedret seg betydelig med LNG-priser minst fem ganger høyere enn på samme tid i fjor og fraktrater vi ikke har sett siden 2013 på denne tiden av året synes vi det er fornuftig å sikre inntjeningen på en større del av flåten.

Det sier Fredriksens LNG-sjef Øystein M. Kalleklev til Finansavisen i en kommentar til kontraktsinngåelsen mandag.

Han viser til at rederiet nylig også sikret fire-fem skip lange kontrakter med Cheniere.

– Vi ser ikke bort fra at vi gjør ytterligere kontrakter om ratene for periodebutikk fortsetter på et attraktivt nivå, for dette sikrer god forretning av kapitalen investert i Flex og dermed en høy utbyttekapasitet, sier Kelleklev.

I april børsmeldte Flex LNG time charter-avtaler for ytterligere fire skip i flåten.

Flex LNG-aksjen har gjort det godt på Oslo Børs hittil i år. Siden nyttår er aksjen opp 32,7 prosent og siste år har den steget 114 prosent.