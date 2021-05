Deler ut 25 mill. dollar i utbytte

BW LPG hadde i første kvartal TCE-inntekter på 151 millioner dollar, ned fra 162 millioner dollar i samme periode året før.

EBITDA endte på 112,6 millioner dollar, sammenlignet med 126,3 millioner i første kvartal 2020.

Selskapet melder at fraktratene for VLGC-segmentet i snitt var på 43.300 dollar pr. kalenderdag i første kvartal, tilsvarende 44.400 pr. tilgjengelig dag.

I løpet av første kvartal avsluttet selskapet salg og levering av BW Empress. Det genererte 40 millioner dollar i likviditet og en nettogevinst på 10 millioner.

Styret i BW LPG har vedtatt et utbytte på 0,18 dollar pr. aksje, tilsvarende totalt 25 millioner dollar. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et utbytte på 0,19 dollar, mens det i samme periode i fjor ble vedtatt et utbytte på 0,20 dollar.

Selskapet påpeker i meldingen at fraktratene nå er oppe fra bunnen, og har stabilisert seg på over 40.000 dollar pr. dag. BW LPG gjentar positive markedsutsikter for andre halvdel av 2021, og mener at dette støttes av en innhenting i LPG-eksport fra både USA og Midtøsten, redusert flåtetilbud på grunn av tørrdokking og ineffektivitet i skipsfarten.

BW LPG (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 TCE-inntekter 150,09 161,96 Driftsresultat 78,10 93,45 Resultat før skatt 71,54 80,93 Resultat etter skatt 71,17 80,61