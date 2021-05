Fredriksen-rederi kjøper seks skip

Frontline har inngått en kjøpsavtale for seks oljetankskip (VLCC) for 565,8 millioner dollar, rundt 4,7 milliarder kroner, ifølge en børsmelding sent tirsdag kveld.

Skipene er under konstruksjon ved Hyundai Heavy Industries-verftet i Sør-Korea.

Fem av skipene vil bli levert i løpet av 2022 og det siste i første kvartal 2023. Fartøyene er designet for å operere med ulike typer drivstoff, inkluder biodrivstoff, ifølge meldingen.

Eksisterende lånefasiliteter skal benyttes for å finansiere kjøpet, og det skal etableres en langsiktig finansieringsplan når leveringstidspunktet nærmer seg.

«Investeringen er i samsvar med målet vårt for å øke eksponeringen i VLCC-markedet. Leveringsplanen for fartøyene er også spesielt attraktiv», sier Lars H. Barstad, adm. direktør i Frontline, i meldingen.