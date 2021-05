Tre meglerhus hever i gassrederi

Tirsdag presenterte BW LPG tallene for 1. kvartal, og gassrederiet meldte blant annet om et lavere utbytte enn ventet, samtidig som selskapet gjentok positive markedsutsikter for andre halvdel av 2021.

Pareto Securities, Danske Bank Markets og Nordea Markets oppjusterer ifølge analyser deres kursmål på BW LPG til henholdsvis 80, 80 og 81 kroner fra tidligere 72, 79 og 74 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Samtlige meglerhus opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen.

Venter gode tall

Pareto Securities venter ifølge nyhetsbyrået at BW LPG fortsetter å levere gode tall og trekker frem selskapets økte interesse i India, som analytikerne mener kan være et viktig marked for eldre VLGCer etter 2023.

Danske Bank Markets forblir positive til aksjen, men gjør ingen endringer i estimater for spot-rater og begrunner oppjusteringen med endringer i regnskapsføring, kontraktsdekning og modelljusteringer.

Siden årsskiftet har gassrederiet steget nær 15 prosent på Oslo Børs. På ett år er aksjen opp 141 prosent.

25 mill. i utbytte

BW LPG hadde i første kvartal TCE-inntekter på 151 millioner dollar, ned fra 162 millioner dollar i samme periode året før.

EBITDA endte på 112,6 millioner dollar, sammenlignet med 126,3 millioner i første kvartal 2020.

Styret i BW LPG har vedtatt et utbytte på 0,18 dollar pr. aksje, tilsvarende totalt 25 millioner dollar. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et utbytte på 0,19 dollar, mens det i samme periode i fjor ble vedtatt et utbytte på 0,20 dollar.

Vil kaste storeier

Fredag ble den årlige generalforsamlingen i BW LPG avholdt på Bermuda. Storeier og styreleder Andreas Sohmen-Pao var ifølge protokollen ikke til stede.

En stor andel aksjonærer skal ha gitt uttrykk for at de ikke lenger vil ha Sohmen-Pao i styret, og i alle fall ikke som styreleder.

108,5 millioner aksjer var representert på generalforsamlingen, noe som tilsvarer cirka 75 prosent av totalt utestående aksjer i selskapet. Av disse stemte hele 28,3 prosent mot et gjenvalg av Sohmen-Pao til styret for en periode på to år. Enda flere - 29,9 prosent - stemte mot å gjenvelge ham som styreleder.