Fem meglerhus anbefaler kjøp – torsdag kommer tallene

Torsdag 20. mai presenterer John Fredriksens Golden Ocean sine kvartalstall. Det er ventet at selskapet vil få et driftsresultat på 28 millioner dollar for første kvartal 2021 av t/c-inntekter på 117 millioner dollar. Dette viser gjennomsnittet av seks estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt.

Fem av de fem analytikerne som har oppgitt en anbefaling på aksjen opererer med en kjøpsanbefaling. Det gjennomsnittlige kursmålet er på 98,6 kroner, varierende mellom 83 og 132 kroner.

Onsdag omsettes aksjen for 77,10 kroner, ned 0,6 prosent.

For noen dager siden ble det kjent at Michael Burry, som ble verdenskjent gjennom filmatiseringen av boken The Big Short i 2015, har kjøpt 530.000 aksjer i Golden Ocean til en snittkurs på 6,71 dollar i første kvartal. Det skjedde ifølge TradeWinds gjennom fondet hans Scion Asset Management.