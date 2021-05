Trosser svakt marked med stabile tall og nytt utbytte

American Shipping Company (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 21,7 21,9 Driftsresultat 12,0 12,7 Resultat før skatt 4,7 1,6 Resultat etter skatt 3,9 1,6

Det Kjell Inge Røkke-dominerte produkttankrederiet American Shipping Company oppnådde stabile resultater i første kvartal, til tross for at Jones Act-markedet i USA er svakt.

– Vi er fornøyde med stabile ebitda-tall med alle båter på kontrakt, sier adm. direktør Pål Lothe Magnussen.

– Når det gjelder utsiktene, er Jones Act-tankmarkedet fortsatt svakt, selv om etterspørselen etter drivstoff i USA har kommet godt tilbake, sier Magnussen. Han tror imidlertid på bedring her gjennom andre halvår.

– Det er mer uklart når tankmarkedet kommer tilbake. Sommeren er vanligvis den svakeste perioden, så kan hende vi må vente til høsten før vi ser en bedring. Dette skaper usikkerhet for operatørene i Jones Act, men vi følger situasjonen nøye, sier han.

Resultatvekst

Rederiet hadde bareboat-inntekter på 21,7 millioner dollar, en normalisert ebitda på 21,3 millioner og et justert nettoresultat på 5,4 millioner. Tilsvarende tall i første kvartal i fjor var 21,9, 22,0 og 2,9 millioner.

En årsak til resultatveksten var lavere finansutgifter, som følge av selskapets refinansiering av gjelden i fjor.

Ordrereserven ved utgangen av perioden oppgis til 214 millioner dollar.

Rederiet har vedtatt et utbytte på 0,10 dollar pr. aksje for kvartalet, som er like stort som for foregående kvartal og kvartalet før det igjen.