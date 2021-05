Sterkt vintermarked førte til økte inntekter for Awilco LNG

Rederiet Awilco LNG endte første kvartal 2021 med et resultat før skatt på 6,9 millioner dollar, tilsvarende om lag 57,2 millioner kroner, sammenlignet med 2,7 millioner dollar i tilsvarende periode 2020.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport torsdag morgen.

Inntektene fra fartøyene endte på 16,2 millioner dollar, opp fra 12,9 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet skriver i rapporten at coronasituasjonen fremdeles gjør det både dyrt og vanskelig med mannskapsbytter, men at corona ikke har påvirket fartøyenes operasjonelle evne utover kostnadene. Et sterkt vintermarked har imidlertid sørget for økte inntekter.

I tillegg har selskapet inngått en 12-måneders kontrakt for skipet Wilforce,

Awilco LNG (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 16,2 12,9 Driftsresultat 9,6 6,8 Resultat før skatt 6,9 2,7 Resultat etter skatt 6,9 2,7