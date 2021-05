Golden Ocean: Beste førstekvartal noensinne

John Fredriksens børsnoterte tørrlastrederi leverer sitt beste førstekvartalsresultat noensinne med et nettooverskudd på 23,6 millioner dollar, tilsvarende 0,14 dollar pr. aksje.

Rederiet har besluttet å betale et kvartalsutbytte på 0,25 dollar pr. aksje. Det er status etter at tørrlastmarkedet har hatt en sterk start på året.

På samme tid i fjor rapporterte rederiet et underskudd på 160,8 millioner dollar etter nedskrivninger på 94,2 millioner dollar.

Ifølge Golden Oceans hjemmeside ble det forrige utbyttet utbetalt etter fjerde kvartal i 2019, den gang med 0,05 dollar. Samlet utbytte etter 2019 beløp seg til 0,325 dollar, fordelt på fire utbetalinger.

Selv eier Fredriksen via selskapet Hemen Holding vel 39 prosent av aksjene i tørrlastrederiet.

Justert EBITDA-bidrag i tremånedersperioden januar-mars endte på 54,6 millioner dollar, sammenlignet med 59,3 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

Tre- og firedobling

Tørrlastmarkedet har hatt en meget sterk start på året med høye rater. For de største enhetene i Golden Ocean-flåten, malmskipene av typen capesize-carriere, ligger spotmarkedet nå på 31.400 dollar dagen, ifølge meglerhuset Clarksons Platou Securities,

Inntjeningen for capesize-skip så langt i år oppgis til gjennomsnittlig 22.500 dollar dagen, mot bare 5.200 dollar pr. dag på samme tid i fjor.

For skip på 75.000-80.000 dødvekttonn - den såkalte panamax-klassen - er ratene nå 25.700 dollar dagen, mens snittet så langt i 2021 er 20.100 dollar. Det er nesten tre ganger det disse skipene tjente de fire-fem første månedene av 2020.

Timecharterratene som Golden Ocean til nå har oppnådd for andre kvartal oppgis til cirka 29.000 dollar pr. skip pr. dag for 64 prosent av rederiets capesize-flåte og 18.800 dollar for 84 prosent av de tilgjengelige skipsdagene for panamax-flåten.

Kraftig flåtevekst

Selskapet har nylig kjøpt 18 store bulkcarriere av John Fredriksen privat. Ni av disse er nå overtatt mens de resterende innlemmes i flåten ved utgangen av mai.

De vil dermed bidra for fullt til inntjeningen og resultatene fra og med tredje kvartal. Denne transaksjonen sender Golden Ocean opp i nær 100 fartøyer.

Rederiet har benyttet det sterke markedet til å sikre noen av skipene kontrakter til faste rater. Avtalene for tre av Golden Oceans panamax-ere er omgjort fra flytende til faste rater på mellom 28.500 og 32.250 dollar pr. skip pr. dag.

Fem av de fem analytikerne som har oppgitt en anbefaling på aksjen opererer med en kjøpsanbefaling. Det gjennomsnittlige kursmålet er på 98,6 kroner, varierende mellom 83 og 132 kroner.

Onsdag ble Golden Ocean-aksjen omsatt for 77,10 kroner, ned 0,6 prosent.

For noen dager siden ble det kjent at Michael Burry, som ble verdenskjent gjennom filmatiseringen av boken The Big Short i 2015, har kjøpt 530.000 aksjer i Golden Ocean til en snittkurs på 6,71 dollar i første kvartal.

Golden Ocean Group (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 158,1 137,4 Driftsresultat 21,8 -117,8 Resultat før skatt 23,6 -160,8 Resultat etter skatt 23,6 -160,8