MPC Container Ships går fra underskudd til overskudd

I første kvartal 2021 fikk MPC Container Ships fikk resultatet før skatt på 3,5 millioner dollar, mot et underskudd på 10,7 millioner dollar i samme periode i fjor. I fjerde kvartal 2020 var underskuddet på 18,4 millioner dollar.

Driftsresultatet endte på 9,1 millioner dollar, mot et negativt driftsresultat på 5,4 millioner dollar for et år siden.

MPC Container Ships hadde driftsinntekter på 54,9 millioner dollar, mot 46,0 millioner dollar i første kvartal 2020. I fjerde kvartal 2020 var driftsinntektene på 45,6 millioner dollar.

I løpet av første kvartal hadde selskapet en utnyttelsesgrad på 99,2 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde MPC Container Ships en kontant- og kontantekvivalentbeholdningen på 48,1 millioner dollar, og rederiet drev 65 containerskip, hvorav 57 var heleid mens 8 ble drevet i et joint venture.

MPC Container Ships (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 54,9 46,0 Driftsresultat 9,1 -5,4 Resultat før skatt 3,5 -10,7 Resultat etter skatt 3,5 -10,7