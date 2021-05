Kjøper nytt skip til «svært attraktiv» pris

Jinhui Shipping and Transportation har inngått en avtale om å overta et supramax-fartøy for 10,8 millioner dollar, opplyser det Hong Kong-baserte, Oslo Børs-noterte tørrlastrederiet torsdag.

Det tilsvarer cirka 90 millioner kroner.

Det 2004-bygde fartøyet, på 52.686 dødvekttonn, vil i henhold til avtalen bli levert en gang mellom 10. juni og 15. august.

Selger er det Panama-registrerte selskapet Tai Shing Maritime Co.

Jinhui betaler nær 2,2 millioner dollar først. Resten gjøres opp nærmere levering. Rederiet vurderer prisen på fartøyet som «svært attraktiv».

I dag har Jinhui 19 tørrlastfartøyer i sin flåte. 17 av disse er supramax-fartøyer, de to siste er post-panamax-fartøyer.