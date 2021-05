Skipssalg sikret plussen

GC Rieber Shipping fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 31,0 millioner kroner i første kvartal 2021, mot pluss 57,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Et resultatbidrag fra joint venture og tilknyttede selskaper bidro negativt med over over 24 millioner kroner.

Resultatet før skatt kom derimot inn på 121,9 millioner kroner, etter at Polar Queen ble solgt med 21 millioner kroner i gevinst i kvartalet. Salget reverserte i tillegg en negativ valutaeffekt på 155,2 millioner kroner.

Fremgangen fra første kvartal 2020 er stor, men skyldes at rederiet da tok en nedskrivning av subsea- og fornybar-flåten på 293,3 millioner kroner grunnet coronarelatert usikkerhet.

Kuttet gjelden

Polar Onyx forlenget i kvartalet med DeepOcean frem til og med mai, og vil i juli begynne på et 3-måneders oppdrag for en «tier 1 subsea client». Sistnevnte følger også med opsjoner.

– Utvidelsen av ordreboken øker forutsigbarheten for sommersesongen og indikerer at den gradvise bedringen i subsea- og fornybarmarkedet fortsetter. Videre lyktes vi i fjor med å kutte gjelden betydelig og dermed styrke balansen, sier toppsjef Einar Ytredal i en kommentar.

GC Rieber Shipping (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 24,5 44,4 Driftsresultat 128,1 (267,1) Resultat før skatt 121,9 (301,6) Resultat etter skatt 121,9 (301,6)