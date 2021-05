Snudde til overskudd i sterkt marked

Jinhui Shipping and Transportation (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 16,2 9,2 Driftsresultat 5,8 –17,3 Resultat før skatt 5,3 –18,4 Resultat etter skatt 5,3 –18,4

Hong Kong-baserte Jinhui Shipping and Transportation økte inntektene med 76 prosent til 16,2 millioner dollar og snudde til et overskudd på drøyt 5 millioner dollar i første kvartal, fremgår det av tørrlastrederiets kvartalsregnskap.

Rederiet viser til rateoppgangen innen tørrlast, og at tørrlastindeksen Baltic Dry gikk fra 1.366 poeng i begynnelsen av januar til 2.046 poeng ved utgangen av mars, via en toppnotering på 2.319 poeng i løpet av perioden.

Baltic Dry-indeksens snitt i kvartalet oppgis til 1.739 poeng, mot 592 poeng i tilsvarende periode i fjor.

Torsdag steg indeksen til 2.824 poeng.

Dropper utbytte

Selv oppnådde Jinhui gjennomsnittlige befraktningsinntekter på 10.279 dollar pr. dag i snitt for sin eide flåte, en økning på 92 prosent fra samme tid i fjor. Flåteutnyttelsen gikk imidlertid noe ned, fra 96 til 95 prosent.

Resultatveksten skyldes også lavere shippingrelaterte utgifter i år og at rederiet i fjor bokførte et urealisert tap på 9,7 millioner dollar knyttet til finansielle investeringer.

Styret i rederiet har vedtatt å ikke utbetale noe utbytte for kvartalet.

Pr. 31. mars hadde Jinhui 19 eide fartøyer i flåten, hvorav 17 er supramax-fartøyer og to er post-panamax-fartøyer. Torsdag kunngjorde rederiet kjøpet av et nytt fartøy, til en svært attraktiv pris . Det sikret også et nytt fartøy i slutten av april.