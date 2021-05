Fire meglerhus jekker opp kursmålet på shippingaksje

Meglerhusene ABG Sundal Collier og DNB Markets jekker opp kursmålet på Flex LNG-aksjen til henholdsvis 140 og 142 kroner pr. aksje, fra tidligere 110 og 131 kroner.

Samtidig skrur Pareto Securities og SEB opp kursmålene til henholdsvis 167 og 136 kroner, fra tidligere 130 kroner pr. aksje. Alle fire meglerhusene opprettholder en kjøpsanbefaling på shippingaksjen, ifølge analyser mandag og tirsdag, melder TDN Direkt.

Flex LNG la frem tallene for første kvartal på fredag og leverte en kraftig inntektsvekst til 81,3 millioner dollar, mot fjorårets 38,2 millioner dollar.

Inntektsøkningen løftet også resultatet før skatt, og shippingselskapet endte med et overskudd på 47,24 millioner dollar, mot en underskudd i første kvartal i 2020 på 14,9 millioner dollar.

DNB Markets skriver i analysen at rapporten for første kvartal bekrefter at Flex LNG er på vei i riktig retning, og fremhever at selskapet kan fokusere på utbetalinger til aksjonærene når 50 prosent av flåten er på faste kontrakter de neste tre årene.

ABG Sundal Collier påpeker at fastrate-dekningen gir betydelig beskyttelse mot en potensiell nedside. Meglerhuset spår også solide utsikter, også for 2022.

Flex LNG-aksjen har steget 54,36 prosent så langt i år, til 116 kroner.