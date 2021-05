Styrer mot utbytte

Baltic Supramax 58-indeksen snittet 16.140 dollar netto pr. dag, det høyeste for første kvartal i indeksens historie.

Timecharterinntjeningen pr. skip kom derimot inn på 12.162 dollar netto pr. dag for Belships de tre første månedene av året. Rederiet understreker at «det iboende etterslepet i virksomheten betyr at våre relative resultater vil tendere til å være bedre når spotmarkedene faller. Motsatt vil resultatene tendere til å henge etter når markedet stiger raskt».

REDERISJEF: Lars Christian Skarsgård. Foto: Iván Kverme

Lanserer utbytte

– Vi har doblet flåten og utvidet hele virksomheten kraftig i løpet av de siste to årene, og mener det har vært det beste alternativet for avkastning på egenkapitalen. Det har lagt grunnlaget for den sterke kontantstrømmen vi nå ser, sier Belships-sjefen Lars Christian Skarsgård til Finansavisen.

– Fremover kommer vi til å være mer selektive og vil nå ha økt fokus på utbytte for å returnere deler av overskuddet til aksjonærene, sier han.

Belships har som mål å betale ut kontantutbytter på rundt 50 prosent av nettoresultatet justert for engangseffekter, og venter første utbetaling etter andre kvartal.



Om resultatet de tre første månedene av året sier Belships-sjefen:

– Tallene var greit nok. De fem skipene vi har kjøpt tidligere i år ser allerede billige ut og Lighthouse leverer.

Lighthouse Navigation er operatørselskapet som driver befraktningsvirksomhet med egne og innleide skip fra kontorer i Bangkok, Oslo, Singapore og Melbourne.

88 prosent booket

Andre kvartal har fortsatt enda sterkere, og Baltic Supramax-indeksen har så langt snittet over 20.000 dollar pr. dag, det høyeste siden 2010.

Rederiet har booket rundt 88 prosent av tilgjengelige skipsdøgn i andre kvartal til rundt 16.300 dollar netto. For de neste fire kvartalene er rundt 31 prosent av tilgjengelige skipsdøgn booket for rundt 16.200 dollar netto pr. dag.

Netto fraktinntekter gikk fra 31,7 millioner dollar i første kvartal i fjor til 74,9 millioner dollar i samme periode i år, etter at fraktrelaterte kostnader økte fra 18 til 32,4 millioner dollar.

Norne Securities gjentok onsdag sin kjøpsanbefaling på Belships med et kursmål på 11 kroner. Siden årsskiftet er aksjen opp 46 prosent til 9,05 kroner, som den ble omsatt for ved 13-tiden.

Rapporten her.

Presentasjonen her.

Belships (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Brutto fraktinntekter 107,3 49,5 Driftsresultat 0,5 3,5 Resultat før skatt -3,2 0,2 Resultat etter skatt 16,5 0,2