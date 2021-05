Olav Akselsen slutter som sjøfartsdirektør

– Det har vært et privilegium å få lede og representere Sjøfartsdirektoratet. Det har også vært kjekt å få lære noe nytt hver dag. Jeg er stolt over det vi har fått til sammen, og jeg vil takke alle for samarbeider, sier Akselsen.

Akselsen begynte som sjøfartsdirektør i januar 2010. Vestlendingen satt på Stortinget for Arbeiderpartiet fra 1989 til 2009. Han var olje- og energiminister fra mars 2000 til oktober 2001.

55-åringen får skryt av næringsminister Iselin Nybø (V) for jobben han har gjort som sjøfartsdirektør.

– Jeg vil takke Akselsen for den viktige innsatsen hans gjennom mange år. Akselsen har vært sentral i å utvikle Sjøfartsdirektoratet til en moderne organisasjon som spiller en avgjørende rolle i utviklingen av den maritime næringen, både nasjonalt og internasjonalt, sier Nybø.

Lars Alvestad har fungert som sjøfartsdirektør de siste to årene. Han fortsetter i rollen til det er ansatt en ny leder for direktoratet.