– Klart bevis på at moderne skip får høyere rater

Lavere rater sørget for å senke inntektene for Hunter Group fra 20,8 millioner dollar i første kvartal i fjor til 12,5 millioner dollar i samme periode i år. Rederiet fremhever at skipene som opererer i spotmarkedet klarte en gjennomsnittsrate på 21.200 dollar pr. dag i kvartalet.

Denne raten sammenlignes med en benchmark-rate på rundt 9.000 dollar pr. dag for 10-årige VLCC-er uten scrubbere.

«Dette er et klart bevis på at moderne tonnasje oppnår høyere rater og er mer attraktivt blant befraktere», skriver rederiet i rapporten.

Øyner lysere tider

Hunter Group venter som de fleste at tankmarkedet henter seg inn i løpet av andre halvår, i takt med at flere vaksinerte og en gradvis gjenåpning av verden vil løfte oljeetterspørselen.

«For å betjene denne etterspørselsøkningen, må global oljeproduksjon trappes opp betydelig fra dagens nivåer, ettersom lagrene reduseres raskt. Dette lover godt for oljetankere, da rundt 25 prosent av oljeproduksjonen går sjøveien», heter det i rapporten.

Rederiet ser for seg ytterligere vekst i etterspørselen i 2022.

«En aldrende flåte, lave ordrebøker, usikkerhet rundt fremtidig fremdriftsteknologi og høye stålpriser antyder at tankmarkedet kan bli et interessant sted for eiere med moderne tonnasje», skriver Hunter Group videre.

Hunter Group (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 12,5 20,8 Driftsresultat 5,1 15,4 Resultat før skatt 2,6 11,8 Resultat etter skatt 2,6 11,8